ABD’deki Columbia Üniversitesi araştırmacıları, sismik verileri kullanarak Doğu Afrika'daki Turkana Fay Hattı'nın yer altı haritasını çıkardı. Yapılan incelemelerde, Etiyopya ile Mozambik arasında uzanan bu devasa yarığın merkezindeki yer kabuğunun bazı noktalarda sadece 13 kilometre kalınlığa kadar düştüğü tespit edildi.

Normal şartlarda 35 kilometreyi aşan kabuğun bu denli incelmesi, bölgenin jeolojik olarak kritik bir kırılma sınırına ulaştığını gözler önüne serdi.

Yılda ortalama 4,7 milimetre hızla birbirinden uzaklaşan iki tektonik levha, kıtayı adeta bir kumaş gibi gerip inceltirken, derinlerdeki magmanın da yeryüzüne doğru yükselmesini kolaylaştırıyor.

GELECEKTE BÖLGEYE DENİZ SUYU DOLACAK

Bilim insanları, Doğu Afrika'daki bu ayrılma sürecinin beklentilerin çok ilerisinde bir aşamaya geldiğini ve yer kabuğunun kırılmaya her zamankinden daha yatkın olduğunu belirtiyor. Bu sürecin nihai sonucu ise gelecekte bölgeye deniz suyunun dolmasıyla yepyeni bir okyanusun meydana gelmesi olacak.

Ancak uzmanlar Yaklaşık 45 milyon yıl önce başlayan bu devasa jeolojik hareketin tamamlanması ve yeni bir okyanusun doğması yine milyonlarca yıl sürecek.

Öte yandan, kıtayı bölen bu hareketlilik insanlık tarihi için de çok önemli bir sırrı barındırıyor. Kabuğun incelmesi ve volkanik faaliyetler nedeniyle yaklaşık 4 milyon yıl önce zeminin çökmesi, kum ve çamur katmanlarının koruyucu bir kalkan oluşturmasını sağladı.

Bu sayede bölge, günümüze kadar ulaşan ve Afrika'daki toplam keşiflerin üçte birini oluşturan 1200'den fazla insan atası fosiline ev sahipliği yaparak adeta bir tarih öncesi hazinesine dönüştü.