Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti, Latin Amerika’nın en büyük atıksu arıtma tesisi olan Barueri'yi devasa bir projeyle modernize ediyor. 5,7 milyar Brezilya Reali yaklaşık (51,4 milyar TL) bütçeli "Integra Tietê" programı kapsamında tesise entegre edilmeye başlanan Japon teknolojisi süper pompalar, bölgenin çevre altyapısında yeni bir dönem başlatıyor.

İlki teslim alınan ve Ocak 2027'de devreye girmesi planlanan bu özel tasarım pompalar sayesinde, tesisin ham atıksu alım kapasitesi saniyede 24 bin litreden 36 bin litreye yükselecek.

Bu modernizasyon hamlesiyle tesisin toplam arıtma kapasitesi yüzde 40,6 oranında artacak. Bu artış, sisteme günde 1 milyar litreden fazla temizlenmiş su eklenmesi anlamına geliyor ki bu da her gün yaklaşık 103 bin su tankerinin taşıyabileceği devasa bir hacme eş değer.

Yapılan bu teknolojik dönüşüm sayesinde Büyük Sao Paulo bölgesinde yaşayan 4 milyondan fazla yeni vatandaşın modern sanitasyon ve temizlik hizmetlerine erişimi sağlanacak. Yetkililer, su arıtma kapasitesindeki her artışın halk sağlığı ve yaşam kalitesine doğrudan bir yatırım olduğunu vurguluyor.

ALTYAPI YATIRIMLARI YÜZDE 120 ARTTI

Projenin lojistik ve mühendislik süreci de dikkat çekici çözümlere sahne oldu. Mevcut binanın fiziksel sınırları dev pompaların tek parça halinde içeri girmesine izin vermediği için ekipmanlar iki büyük blok halinde taşınarak içeride monte edildi.

Sabesp şirketinin özelleştirilmesinin ardından bölgedeki altyapı yatırımlarının yüzde 120 arttığını belirten eyalet hükümeti, 2029 yılına kadar temel hijyen hizmetlerini tamamen yaygınlaştırmayı ve Tietê Nehri havzasına akan kirli su miktarını minimuma indirmeyi hedefliyor.