Avrupa genelinde fırlayan fosil yakıt maliyetlerine karşı çatı tipi güneş enerjisine olan ilgi her geçen gün artarken, yüksek ilk kurulum maliyetleri tüketiciler için en büyük engel olmaya devam ediyor.

Nature Energy dergisinde yayımlanan bir analize göre, çatı üstü güneş fotovoltaik sistemlerinin 2050 yılına kadar Avrupa'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılama potansiyeli bulunuyor. Ancak günümüzde kıtadaki binaların sadece yüzde 10'unun çatısında güneş paneli yer alıyor.

Hükümetler kurulumları teşvik etmek amacıyla hibe ve vergi indirimleri gibi çeşitli adımlar atıyor. İrlanda'da ev sahiplerine 1.800 avroya kadar hibe verilirken, Macaristan'da kamu destekleri maliyetin üçte ikisini karşılayabiliyor.

Almanya ve Hollanda gibi ülkeler ise güneş paneli satışında yüzde 0 KDV uygulayarak geçişi kolaylaştırmaya çalışıyor. Buna rağmen, ortalama bir müstakil evin ihtiyacını karşılayacak sistemlerin maliyeti 7.000 ile 30.000 avro arasında değişirken, yapılan yatırımın enerji faturalarındaki tasarruf yoluyla geri dönüşü en az 10 yılı bulabiliyor.

GÜNEŞ TAHVİLLERİ SİSTEMİ SUNULDU

Yüksek ilk sermaye gereksinimini ve kredi çekme zorunluluğunu aşmak amacıyla uzmanlar, "güneş tahvilleri" adını verdikleri devlet garantili yeni bir finansman modelini gündeme taşıyor.

Çevresel Değişim Enstitüsü (ECI) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Donal Brown ve Common Wealth düşünce kuruluşunun hazırladığı raporda, kredi notu şartı aranmaksızın her uygun eve güneş paneli kurulmasını öngören bir program öneriliyor.

Söz konusu modelde finansman maliyeti doğrudan ev sahibine değil mülkün kendisine bağlanıyor. Panellerin kurulum maliyeti 25 yıla yayılarak doğrudan enerji faturaları üzerinden ödeniyor ve ev satıldığında kalan taksitler yeni ev sahibine devrediliyor.

Rapora göre bu sistem, finansman ödemelerine rağmen hanelere yılda en az 83 sterlin tasarruf sağlarken, batarya kullanımıyla bu miktarın iki katına çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca projenin kitlesel olarak hayata geçirilmesinin, 2030 yılına kadar sektörde 42 binden fazla yeni istihdam yaratacağı öngörülüyor.