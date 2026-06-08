Hollandalı teknoloji devi ASML, 3 Haziran Çarşamba günü 668 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak Avrupa tarihinin en değerli şirketi unvanını kazandı. Şirket, elde ettiği bu tarihi başarıyla Haziran 2024’te 650 milyar dolarlık rekor kıran Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk’i geride bırakmayı başardı.

Küresel çip endüstrisinde kritik bir öneme sahip olan ASML, analistlerin üretim kapasitesine yönelik iyimser ve güçlü beklentileri sayesinde borsada yükseliş trendini sürdürüyor.

Dünyanın en büyük çip üreticileri olan TSMC, Samsung ve Intel gibi devlerin gelişmiş çip üretimi için kullandığı EUV (Aşırı Ultraviyole) litografi makinelerinin dünyadaki tek tedarikçisi konumunda bulunan şirket için yatırım bankalarından da olumlu raporlar geldi.

JPMorgan ve Morgan Stanley, ASML’nin üretim kapasitesinin piyasa tahminlerinin çok üzerinde olduğunu belirterek şirketin hisse senedi fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

JPMorgan analisti Sandeep Deshpande, yatırımcıların daha önce maksimum 90 ünite olarak öngördüğü üretim kapasitesinin aksine, şirketin yeni bir inşaat maliyetine katlanmadan 110’dan fazla düşük sayısal açıklıklı (low-NA) EUV sistemi üretebileceğini tahmin ediyor.

RAKİPLERİ GİDEREK ÇOĞALIYOR

ASML şu an için küresel pazarda bir tekel konumunda bulunsa da, şirketin uzun vadeli hakimiyetini sarsmayı hedefleyen alternatif girişimler de sektöre adım atmaya başladı. Substrate adlı bir girişim, maliyetleri ciddi oranda düşürmek amacıyla 2nm sınıfı özellikler için parçacık hızlandırıcılı X-ışını litografi sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Diğer taraftan Japon teknoloji devlerinden Canon ticari nano baskı araçları sunarken, Nikon ise daha düşük seviyeli ürünlerle pazara giriş yaptı. Bunların yanı sıra Çinli üreticilerin de alternatif çözümler üzerinde durduğu biliniyor.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, ASML’nin fiyatları 235 milyon dolar ile 380 milyon dolar arasında değişen devasa sistemleri, yüksek hacimli mantık çipi üretiminde küresel ölçekte rakipsizliğini korumaya devam ediyor.