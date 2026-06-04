Brezilya ve Venezuela'nın komşusu olan küçük Güney Amerika ülkesi Guyana, açık denizlerde keşfedilen devasa rezervlerle küresel enerji piyasasının yeni çekim merkezi haline geldi.

Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizleri nedeniyle rotayı güvenli limanlara çeviren ExxonMobil ve Chevron gibi dünya devleri, Guyana'ya milyarlarca dolarlık yatırım akıtıyor. IMF ve Birleşmiş Milletler verilerine göre, petrol ihracatının patlamasıyla birlikte 2026 yılında yüzde 24 gibi kırılması zor bir büyüme oranı yakalayan ülke, şu an dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi konumunda.

GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİ 1 MİLYAR VARİLE ÇIKACAK

Yalnızca 2026 mali yılında petrol telif haklarından 4,3 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen Guyana, 2027'ye kadar günlük üretimi 1 milyon varilin üzerine çıkararak Orta Doğu dışındaki en büyük tedarikçilerden biri olmayı hedefliyor.

Ancak bu hızlı zenginleşme, madalyonun diğer yüzündeki acı gerçekleri de beraberinde getiriyor. Ülke ekonomisinin tamamen petrole bağımlı hale gelmesi, "kaynakların laneti" olarak bilinen yüksek enflasyon ve kurumsal yozlaşma riskini tetikliyor.

HALKI YOKSULLUKLA BOĞUŞUYOR

Kağıt üzerindeki bu astronomik ekonomik büyümeye rağmen Guyana halkı hala elektrik kesintileri, yetersiz altyapı ve fırlayan yaşam maliyetleri gibi ciddi yapısal sorunlarla boğuşuyor.

Tıpkı geçmişte benzer süreçlerden geçen komşusu Brezilya'da olduğu gibi, milyar dolarlık petrol gelirlerinin toplumsal refaha yansımaması en büyük endişe kaynağı. Güney Amerika'nın bu yeni enerji devinin, elindeki "kara altını" halkı için kalıcı bir sosyal kalkınmaya dönüştürüp dönüştüremeyeceği ise küresel piyasalar tarafından merakla takip ediliyor.