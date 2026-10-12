Portekiz’in Anadia bölgesine bağlı São Lourenço do Bairro köyünde film sahnelerini aratmayan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bölgede faaliyet gösteren şarap damıtım tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki dev tank patladı. Yaşanan olay sonrasında yaklaşık 2,2 milyon litre kırmızı şarap sokaklara döküldü.

SOKAKLAR KIZIL GÖLE DÖNDÜ

Tankların patlamasıyla birlikte sokaklara dökülen tonlarca şarap, köyün dik ve dar sokaklarında adeta devasa bir kızıl göl oluşturdu. Evlerin önünden hızla akan şarap selini gören mahalle sakinleri, pencerelerinden tanık oldukları bu sıra dışı manzarayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Şarabın bazı binaların zemin katlarına kadar sızması kısa süreli paniğe neden oldu.

KOCA KÖY FELAKETİ YAŞADI

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve yerel yetkililer, şarapların Certima Nehri'ne ulaşarak su kaynaklarını kirletmesini önlemek için adeta zamanla yarıştı. Alınan hızlı tedbirler sayesinde olası bir çevre felaketinin önüne geçilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Ekiplerin günlerce süren temizlik çalışmalarına rağmen, köy atmosferini uzun süre yoğun bir şarap kokusu kapladı. Damıtım tesisinin uğradığı maddi zarar ve patlamanın kesin nedeni ise yürütülen incelemelerin ardından netlik kazanacak.