Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu bir gözünde görme yetisini kaybeden Thomas Vallavanete, radikal bir kararla tüm hayatını geride bırakıp İspanya Pireneleri'nin zirvesindeki ıssız Solanell köyüne yerleşti. Yakınlarının "aklını kaçırdı" gözüyle baktığı Thomas, kendi ektiği organik ürünlerle beslenip doğanın sunduğu kaynakları kullanarak hayat pahalılığından uzak bir yaşam kurdu. 12 yıldır tek bir kuruş harcamadan sürdürdüğü bu sıra dışı yaşam mücadelesiyle hayata adeta meydan okuyor.

YILLARCA KÖYÜN TEK SAHİBİ OLARAK YAŞADI

Katalan Pireneleri'nin 1219 metre rakımında yer alan Solanell, 19. yüzyılda hareketli bir yerleşim yeriyken göçler nedeniyle 1973 yılında tamamen terk edilerek harabeye dönüştü. Nüfusu sıfırlanan bu hayalet köyün kaderi, 2000'li yıllarda mimar Saül Garreta Puig’in kalıntıları satın alma projesiyle değişti. İşini bırakıp bu restorasyon projesine katılan Thomas, kendi elleriyle kurduğu bahçeler ve doğal yaşam alanıyla yıllarca köyün tek sahibi olarak yaşadı.

YALNIZLIK YÜK DEĞİL YAŞAM FELSEFESİ

Birçok insan için yalnızlığın zorunlu bir yük olduğunu ancak kendisi için bir yaşam felsefesi haline geldiğini belirten Thomas, bu durumdan son derece memnun. YouTube’da yayınlanan son röportajında dağların arasındaki huzurlu dünyasının kapılarını açan Thomas, "Bu benim kendi seçtiğim bir yalnızlık. İnsanlar sadece izole olduklarında sorun yaşarlar; ben ise burada kendimi asla izole hissetmiyorum. Bu dağların sunduğu sakinliği başka hiçbir yerde bulamazsınız" ifadelerini kullanıyor.

KÖYE SESSİZ AKIN BAŞLADI

Zamanın durduğu hissini veren Solanell; tarihi Sant Julià kilisesi, ortaçağ patikaları ve vahşi doğasıyla dikkat çekiyor. Yırtıcı kuşlardan karacalara kadar zengin bir faunaya ev sahipliği yapan bölgede, Thomas'ın tek başına yaktığı o ilk kıvılcım meyvelerini vermeye başladı.

Dört yıl boyunca tek başına yaşayan Thomas'ın ardından 2013 yılında köye üç yeni aile daha taşındı. 2017'de açılan küçük bir han ise köyü yürüyüşçülerin uğrak noktası haline getirdi. Yıllarca sessizliğe gömülen Solanell, tek bir adamın cesareti sayesinde bugün yeniden hayata tutunuyor.