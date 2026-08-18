Tuna Nehri'nin Romanya girişindeki su akışı saniyede 1.350 metreküpe gerileyerek uzun yıllar Ağustos ayı ortalaması olan 3.900 metreküpün üçte birine düştü. Son onlarca yılın en şiddetli kuraklığı nedeniyle koca nehir küçük kollara ayrılırken, ortaya çıkan kum birikintileri ulaşım ve enerji üretimini tehdit etmeye başladı.

TUNA NEHRİ'NDEKİ SU DEBİSİ NE KADAR DÜŞTÜ?

Romanya ve Bulgaristan sınırını oluşturan nehirdeki çekilme, 17 Ağustos tarihinde 8 bin ila 10 bin metre yükseklikte seyreden bir yolcu uçağından çekilen görüntülerle belgelendi. Son ölçümlere göre saniyede 1.350 metreküpe kadar gerileyen su akışının, önümüzdeki günlerde saniyede 1.300 metreküp seviyesine kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Orta Avrupa'da uzun süredir etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ve yağışsızlık nehirdeki sığlaşmanın ana sebebi olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra Alpler'deki kar ve buz rezervlerinin sıcaklık artışı nedeniyle eriyip tükenmesi, nehrin en önemli besleme kaynaklarının kesilmesine yol açıyor.

SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ HANGİ SORUNLARA YOL AÇTI?

Su çekilmesiyle birlikte nehir tabanında bulunan II. Dünya Savaşı'ndan kalma batık gemiler onlarca yıl sonra yeniden su yüzeyine çıktı. Suyun kritik seviyelere gerilemesi nehir taşımacılığını kısıtlarken bölgedeki enerji santrallerinin soğutma ve üretim süreçlerinde de aksamalara neden oluyor.