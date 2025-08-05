Yetkili kişilerin e-imzalarını kullanarak devlet sistemlerine sızan ve çok sayıda kişi için sahte diploma ve ehliyet belgeleri oluşturan çeteye yönelik yürütülen soruşturma Türkiye'nin gündemine otururken, diplomasının sahte olduğu öğrenilen isimler arasında II. Abdülhamid'in torunu olduğunu öne sürerek kamuoyunda "şehzade" unvanıyla tanınan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da yer aldı.

Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi'nin 'Tarih' bölümünden elde ettiği diplomanın usulsüz şekilde hazırlandığı anlaşılan Osmanoğlu'na, bu kez AKP'li hesaplar da sahip çıkmadı.

'KOCA PADİŞAHI MEZARINDA TERS DÖNDÜRDÜN'

Diploma skandalının ortaya çıkması ve üniversite tarafından Osmanoğlu'nun usulsüz şekilde oluşturulan diplomasının iptal edilmesiyle birlikte çok sayıda kullanıcı 'Şehzademiz bir gecede cahil kaldı' yorumlarında bulunurken, bugüne kadar yaptığı sivri çıkışlarda destek gördüğü AKP seçmeni de Osmanoğlu'na sırt çevirdi.

Osmanoğlu, yaşananların ardından 'Dedemi çekemeyenler şimdi de beni çekemiyorlar' şeklinde bir savunmada bulunsa da, iktidara yakın hesaplardan yapılan paylaşımlarda Osmanoğlu'na "Deden Abdülhamid'e Siyonist Theodor Herzl bile senin verdiğin zararı veremezdi. Koca padişahı mezarında ters döndürdün be adam" sözleriyle tepki gösterildi.









