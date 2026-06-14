Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan Cooladdi kasabası, 280 bin dolara (12 milyon TL) tamamen satışa çıkarıldı. Bu mülk satışı sonucunda yeni alıcı; yerleşim yerindeki konut ve ticari işletmelerin mülkiyetinin yanı sıra kasabanın gayri resmi belediye başkanı unvanını da devralacak.

NÜFUSUN TAMAMI TAŞINMA KARARI ALDI

Kasabada yaşayan ve son üç yıldır yerel topluluğa hizmet veren Carol Yarrow ve Jo Cornell, kırsal kesime taşınma kararı alarak tüm yerleşimi satış listesine koydu. Şu an için kasabada sadece bu iki kişi ikamet ediyor olsa da bölge, taşra turizmi kapsamında yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Kasabaya gelen ziyaretçiler buradaki motelde konaklayarak yerel pub'ı ziyaret ediyor.

TEK BAŞINA BİRÇOK İŞLETME YÖNETİLECEK

Satın alma bedeline dört yatak odalı geniş bir müstakil ev, bir motel, bir restoran, bir dükkan ve bir pub dahil edildi. Kasabanın yeni sahibinin, tüm bu ticari faaliyetlerin başında durması ve aynı zamanda bölgenin resmi postacısı, otel işletmecisi ve restoran yöneticisi olarak çok yönlü bir çalışma yürütmesi gerekecek. Mevcut sahipleri, tüm bu işlerle aynı anda ilgilenmenin başlangıçta zor görünebileceğini ancak bu yaşam ritmine zamanla alışılabileceğini ifade ediyor.

ALTIN ÇAĞINDA 270 KİŞİ YAŞIYORDU

Cooladdi, 4479 numaralı posta kodu sayesinde yasal olarak resmi bir kasaba statüsünü korumayı sürdürüyor. Yirminci yüzyıldaki altın çağında nüfusu 270 kişiye kadar ulaşan yerleşim yeri, bölgedeki tren istasyonunun ve yerel okulun kapatılmasının ardından göç vererek bugünkü nüfus yapısına kadar geriledi. Kasaba, Brisbane kentinin dokuz saat batısında, gerçek Avustralya taşrasının merkezinde konumlanıyor.

SEZON DIŞINDA BİLE KAZANÇ SAĞLIYOR

Charleville bölgesinin önde gelen emlak uzmanlarından Becky Jaisman, kasabanın yatırımcılar için nadir bulunan karlı bir ticari model sunduğunu belirtti. Turizm sezonunun sakin geçtiği dönemlerde bile kasaba bünyesindeki postanenin düzenli bir gelir akışı sağladığını vurgulayan Jaisman, mülkün bir işletme olarak isteyebilecek her şeye ve kendine özgü bir karaktere sahip olduğunu ifade etti.

RESMİ YÖNETİMDEN YENİ SAHİBİNE DESTEK

Murwe Bölgesi Belediye Başkanı Sean Radnage, Cooladdi'nin Avustralya'daki diğer yerleşim yerlerinden tamamen farklı ve eşsiz bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı Radnage, kasabanın yönetimini ve işletmelerini devralarak gayri resmi belediye başkanı olacak yeni mülk sahibini desteklemekten memnuniyet duyacaklarını ve yerel yönetim olarak her türlü kolaylığı sağlayacaklarını açıkladı.