Krizin arkasında ise ülkenin uzun süredir yaşadığı elektrik sıkıntısı ve eskiyen altyapı bulunuyor. Su pompalarının çalışması için gereken elektriğin sık sık kesilmesi, şebekeye su verilmesini aksatıyor. Buna yıllardır kullanılan borulardaki kaçaklar, arızalanan pompalar ve bakım için gerekli malzemelerin temininde yaşanan güçlükler de eklenince bazı mahallelere yeterli su ulaştırılamıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SU KRİZİNİ DERİNLEŞTİRDİ

Küba'da yaşanan yakıt sıkıntısı, elektrik üretimini ve su dağıtımını doğrudan etkiliyor. Ülkedeki su pompalama istasyonlarının büyük bölümü elektrikle çalıştığı için uzun süreli kesintiler sırasında su şebekeye aktarılamıyor. ABD'nin petrol tedarikini zorlaştıran yaptırımları ve ülkenin ekonomik sorunları da yakıt, yedek parça ve bakım malzemelerinin teminini güçleştiriyor.

Üstelik Havana'daki bazı su boruları 60 ila 70 yıldır kullanılıyor. Eski borulardaki sızıntılar ve sık sık arızalanan pompalar nedeniyle mevcut suyun önemli bir bölümü de evlere ulaşamıyor. Kasım ayında açıklanan resmî verilere göre ülke genelindeki su hizmeti aksamalarının yüzde 66'sı elektrik sorunlarıyla, yüzde 25'i ise pompa arızalarıyla bağlantılı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ SUSUZLUKLA MÜCADELE EDİYOR

Havana'da günümüz itibarıyla 309 binden fazla kişinin su temininde sorun yaşadığı açıklandı. Bazı mahallelerde kesintiler günlerce, hatta haftalarca sürerken vatandaşlar bidonlarla su taşımak veya tankerlerden su satın almak zorunda kalıyor.

Yetkililer, arızalı pompaların onarılması ve su istasyonlarına jeneratör yerleştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Elektrik kesintilerinin etkisini azaltmak amacıyla güneş enerjisi santralleri kurulması da planlanıyor. Ancak yakıt sıkıntısı ve eski altyapı nedeniyle su sorunu henüz çözülebilmiş değil.