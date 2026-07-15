Almanya'nın Münih kentinde, kuraklık nedeniyle artan su tüketimini kontrol altına almak amacıyla yeni su tasarrufu tedbirleri yürürlüğe girdi. Alınan karar doğrultusunda özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı.

Münih Belediyesi, kentte günlük su tüketiminin son günlerde 360 milyon litrenin üzerine çıktığını, normal koşullarda ise bu miktarın yaklaşık 300 milyon litre seviyesinde seyrettiğini açıkladı. Artan tüketim ve su kaynakları üzerindeki baskı nedeniyle içme suyu, yer altı suları ve yüzey sularının kullanımına yönelik zorunlu kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

HAVUZLARI DOLDURMAYA İZİN VERİLMEYECEK

Yeni düzenleme kapsamında özel yüzme havuzları ile süs havuzlarının suyla doldurulmasına izin verilmeyecek. Çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari oto yıkama tesisleri dışında yıkanması, teras, çatı, avlu ve yolların su kullanılarak temizlenmesi de yasaklanan uygulamalar arasında yer aldı.

Ayrıca ev ve hobi bahçelerinde saat 09.00 ile 19.00 arasında sulama yapılmasına izin verilmeyecek. Su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri ise bu kısıtlamanın dışında tutulacak. Göl, nehir ve kanallardan söz konusu amaçlarla su alınması da yasak kapsamına dahil edildi.

KISITLAMALAR 1 AĞUSTOSA KADAR DEVAM EDECEK

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dominik Krause, kurak geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından kentteki su kaynaklarının önemli ölçüde baskı altında kaldığını belirterek vatandaşlardan alınan önlemlere uymalarını istedi.

Yetkililer, kısıtlamaların 1 Ağustos 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacağını, kuraklık koşullarının devam etmesi halinde sürenin uzatılabileceğini bildirdi. Kurallara aykırı hareket edenlere ise 50 bin euroya kadar para cezası uygulanabilecek.