İngiliz hükümetinin olası bir nükleer savaşta başbakan ve 4 bin kişilik bürokrasiyi aylarca hayatta tutmak için inşa ettiği, içinde 95 kilometrelik caddeler ve tren istasyonu barındıran devasa yer altı kentinin sırrı gün yüzüne çıktı.

YERİN ALTINDA 95 KİLOMETRELİK CADDE

Tesisin içerisine ulaşımı ve lojistiği sağlamak amacıyla yönlendirme tabelalarıyla donatılmış 95 kilometrelik asfalt cadde ağı, bağımsız bir elektrik santrali, tren istasyonu ve tam teşekküllü ameliyathaneleri bulunan hastaneler kuruldu.

Olası bir felaket senaryosunda kamuoyunu bilgilendirmek ve müttefik ülkelerle teması sürdürmek amacıyla sığınağın kalbine profesyonel bir BBC yayın stüdyosu ile Başbakanın doğrudan Washington'la iletişim kurabileceği kriptolu bir telefon santrali entegre edildi.

DEVASA SIĞINAĞIN VARLIĞI NEDEN YARIM ASIR BOYUNCA SAKLANDI?

Soğuk Savaş'ın en yüksek güvenlik dereceli projeleri arasında yer alan Burlington Sığınağı, ulusal güvenlik protokolleri gereği 2004 yılına kadar İngiliz hükümeti tarafından resmen kabul edilmedi ve konumu haritalardan silindi. Günümüzde aktif nükleer savunma statüsünden çıkarılan yer altı kompleksi; hiç açılmamış tonlarca acil durum konserve stoku, paslanmış masa telefonları ve bomboş asfalt caddeleriyle yerin onlarca metre altında zamana meydan okuyan devasa bir hayalet şehir olarak duruyor.