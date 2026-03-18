Kocaeli’nin doğa turizmiyle öne çıkan bölgelerinden Maşukiye, yıllardır tamamlanamayan dev bir otel inşaatıyla gündeme geldi. 2010 yılında büyük umutlarla başlanan ve “7 yıldızlı” konseptiyle dikkat çeken proje, aradan geçen yıllara rağmen bitirilemedi. Bugün ise doğanın ortasında yükselen kaba inşaat, hem görüntüsü hem de belirsizliğiyle tartışma konusu.

BÜYÜK HAYALLERLE BAŞLAMIŞTI

2010’lu yılların başında, Sapanca ve Maşukiye hattı turizm yatırımlarının gözde merkezlerinden biri haline gelmişti. Özellikle Körfez sermayesinin ilgisiyle bölgede lüks konaklama projeleri art arda duyuruldu. Bu projelerden biri de Kartepe yolu üzerinde inşa edilmeye başlanan 7 yıldızlı oteldi.

Arap yatırımcılar tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje, bölge turizmine üst segment bir alternatif sunmayı hedefliyordu. Ancak planlanan yatırımların bir kısmı gibi bu proje de yarım kaldı.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Aradan geçen 15 yıla rağmen otel inşaatı kaba haliyle duruyor. 6 katlı yapı sıvasız duvarları, takılmamış camları ve tamamlanmamış cephesiyle adeta bir harabeyi andırıyor.

2022 yılında İstanbul merkezli bir emlak firması tarafından 167 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan bina, alıcı bulamayınca yeniden sessizliğe gömüldü.

YATIRIMCISI KİM BİLİNMİYOR

Projeyi başlatan yatırımcıların kim olduğu ise belli değil. Ruhsat süreci, projenin neden durduğu ya da yeniden başlayıp başlamayacağına dair kamuoyuna yansıyan resmi bir açıklama bulunmuyor.