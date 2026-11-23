Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Sarsfield bölgesinde bulunan eski Hitachi tipi tren vagonu, sahipleri tarafından kırsal araziye taşındı. Başlangıçta alternatif bir yaşam alanı olarak değerlendirilen vagon, ailenin evinin orman yangınında yok olmasının ardından kalıcı bir sığınağa dönüştü. Aile, yeni bir yaşam düzeni kurmaya çalışırken üç yıl boyunca eski trenin içinde kaldı.

ORMAN YANGININDAN SONRA EVLERİ OLDU

Avustralya'nın Victoria eyaleti, geçmiş yıllarda geniş alanları etkileyen yıkıcı orman yangınlarına sahne oldu. Sarsfield'deki ailenin evi de yangında kullanılamaz hale geldi.

Arazide bulunan eski tren vagonu ise ailenin barınma ihtiyacını karşılayan bir yaşam alanına dönüştü. Böylece normalde demir yolu üzerinde yolcu taşımak için tasarlanmış bir araç, günlük hayatın sürdürüldüğü bir eve dönüştürülmüş oldu.

Vagonun uzun ve dar iç yapısı, alışılmış konutlardan oldukça farklı bir yaşam alanı sunarken trenin dış görünümü büyük ölçüde korundu. Ailenin üç yıl boyunca burada yaşaması, eski ulaşım araçlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

28 TONLUK VAGONU TAM DONANIMLI EVE ÇEVİRDİLER

Cynthia ve Mike McStephen çiftinin arazilerine getirdiği tren vagonu, 1981 yılında hizmete giren ve Melbourne çevresindeki banliyö hatlarında kullanılan eski bir Hitachi trenine aitti.

Yaklaşık 23 metre uzunluğunda, 2,7 metre genişliğinde ve 28 ton ağırlığındaki vagonun taşınabilmesi için özel yol izinleri alındı. Çift, vagonu başlangıçta kiralanabilecek bir konaklama alanına dönüştürmeyi planlıyordu.

İçerisine mutfak, banyo, yatak odası, klima ve ısıtma sistemi yerleştirildi. Tren içindeki bazı orijinal aydınlatmalar yeniden çalışır hale getirilirken sürücü kabini de büyük ölçüde korundu. Yolcuların tutunması için kullanılan metal bölümler ise yatak odasının yanındaki giyinme alanına dahil edildi.

SATIŞA ÇIKARILDI

Yaklaşık 9 bin 484 metrekarelik arazi üzerinde bulunan sıra dışı konut, ocak ayında satışa çıkarıldı. Mülk için 590 bin ile 630 bin Avustralya doları arasında fiyat belirlendi.

Çift, yangının ardından üç yıl boyunca yaşadıkları trenden ayrılmanın kendileri için kolay olmayacağını belirtti. Cynthia McStephen, vagonun artık araziden çıkarılmasının oldukça zor olduğunu ve büyük ihtimalle bulunduğu yerde kalacağını ifade etti.