KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KOCAALİ

İCRA DAİRESİ

2025/50 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, YALI Mahalle/Köy, Tepearkası Mevkii, 280 Ada, 11 Parsel, Sakarya ili kocaa ...

Adresi : Yayla Mahallesi 133. SokakNo:13 Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 190,09 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisindedir. İmar planındaki konumuna göre " Konut" alanında kalmaktadır. 2 kat yapı izni vardır. Emsal 0,7 dir. Yençok 6,50 dir.

Kıymeti : 6.148.872,46 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:18

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 12:18

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:18

09/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

