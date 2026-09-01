KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. KENT KONUT İNŞAAT SAN.
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KENT KONUT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. İHALE İLANI
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1. İhaleyi Yapan İdare: Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş.a) Adresi: Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:3 İzmit/KOCAELİ
b) Telefon No: 0 (262) 331 07 03 - 0 (262) 324 50 00
c) web/e-mail: www.kentkonut.com.tr/info@kentkonut.com.tr
2. İhalenin Konusu: Kocaeli İli sınırları içerisinde olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen iş yerinin, Kent Konut İnşaat San. ve Tic A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü (Artırma)" ile ihalesi yapılarak işletilmesinin kiraya verilmesi.
3. İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü (Artırma)".
4. İhalenin Tarih ve Saati, Yeri: Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde; Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası, Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:3 İzmit/KOCAELİ
5. Diğer Bilgiler: İş yerinin, “adresi, cinsi, kullanım alanı, kiralama süresi, aylık ve toplam tahmin edilen kira bedelleri, geçici teminat bedeli, ek teminat bedeli,ciro payı, ihale şartnamesi satış bedeli, ihale teklif zarflarının son teslim tarih ve saati, ihalenin tarih ve saati” hususlarındaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
6. İhale Şartnamesinin Bedelsiz Olarak Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Kent Konut İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü (Teknik İşler Müdürlüğü/Planlama İhale ve Hakediş) Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd.No:3 İzmit/KOCAELİ7) İhaleye Katılabilme Şartları ile İstenilen Teminat ve Belgeler:
8) Diğer Hususlar:
a. İhale teklif zarfları yukarıda belirtilen ihalenin tarih ve saatine kadar İdareye verilir.
b Posta ile gönderilecek ihale teklif zarflarının da yukarıda belirtilen ihalenin tarih ve saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.
c. İsteklilerin veya vekillerinin ihalede hazır bulunmaları artırma turlarına katılım için zorunludur.
d. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 inci maddesi gereğince ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02547971