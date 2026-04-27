AKP’li Tahir Büyükakın’ın başkanlığını yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tanıtım ve medya faaliyetlerini kapsayan kapsamlı bir hizmet alımı ihalesini sonuçlandırdı. Yaklaşık maliyeti 65 milyon 191 bin TL olarak açıklanan ihalede, belediyeye bağlı şirket tek istekli olarak yer aldı ve 49 milyon 623 bin TL’lik teklif sundu.

6 AYDA 121 VİDEO, 500 KİŞİLİK MEDYA KAMPI

İhale kapsamında; grafik tasarım, raporlama, dijital medya ve PR hizmetleriyle birlikte 121 tanıtım ve animasyon filmi/video hazırlanması, 26 sayı dijital bülten çıkarılması, 10 televizyon programı yayını ve 78 tanıtım organizasyonu duyurusu yapılması planlanıyor. Sözleşmeye göre ayrıca mobil yayın aracı temini, ulusal tanıtım organizasyonları ve medya kampı etkinlikleri de hizmet paketine dahil edildi. Süre ise 6 ay olarak belirlendi.

İKTİDARA YAKIN İSİMLER DAVET EDİLECEK

Şartnamede en dikkat çeken bölümlerden biri ise “medya kampı” oldu. Buna göre, takipçi sayısı 5 binin üzerinde olan sosyal medya içerik üreticileri ile ulusal ve yerel medya temsilcileri davet edilecek. Kampın en fazla 500 kişiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Etkinliklerde ayrıca alanında tanınmış gazeteciler, köşe yazarları ve televizyon yüzlerinin yer alacağı ifade edildi. Şartnamede örnek olarak şu isimlere yer verildi: Ahmet Hakan, Esra Toptaş, Fulya Öztürk, Adem Metan, Orkun Ün, Ersan Şen, Zafer Şahin ve Ali Saydam.

Davet listelerinin yüklenici firma tarafından hazırlanacağı, belediyenin onayına sunulacağı da şartnamede yer aldı.

İHALENİN AMACI NE?

Belediye tarafından hazırlanan şartnamede ihalenin amacı, “Belediye faaliyetlerinin, yatırımların ve projelerin kamuoyuna daha etkin biçimde aktarılması, vatandaşların bilgilendirilmesi ve kurumsal iletişimin güçlendirilmesi” olarak açıklandı.

“İHALELER BİRKAÇ FİRMA ARASINDA PAY EDİLİYOR”

Belediyenin iştiraki olan Kentim A.Ş.’yi denetleme yetkililerinin olmadığını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesi Mehmet Nazım Gençtürk, belediye ihalelerinin belirli firmalara verildiğini ileri sürdü. Gençtürk, şu ifadeleri kullandı;

“Geçen sene denetim komisyonundaydım komisyonda tespit ettiğim şöyle bir şey vardı. Büyükşehir Belediyesinin bütün tanıtım, reklam giderleri belli başlık şirketler arasında pay ediliyor. Sanki gizli bir havuz sistemi varmış gibi aynı firmalara davet edilip teklif alınıyor. Biri bir ihale almışsa diğer firma ise başka bir ihale alıyor. 5-6 tane firmanın arasında bu ihalelerin fahiş rakamlarla döndüğünü tespit etmiştik. Belediyenin iştiraki olan Kentim A.Ş.’nin altında bütün tanıtım giderlerinde topladığı için burası ticari faaliyet mantığıyla faaliyet gösterdiği için kalem kalem hangi organizasyon, tanıtım ve reklama ne harcandığını iştirak şirketine denetim yetkimiz olmadığı için öğrenemez hale geldik. Bu ihalenin zaten Kentim A.Ş.’ye verileceği zaten belliydi. Firmaların hepsi göstermelik çağırıldı bu zaten dillendirilen bir şeydi.”