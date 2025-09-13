Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Başkent Sokak ile Yaz Sokak kesişiminde korkunç bir cinayet işlendi.
Saat 21.00 sıralarında 37 yaşındaki Erhan Derse, apartmanın önünde kız arkadaşı İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç’e tabancayla ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği abla-kardeş kanlar içerisinde kalırken, Erhan Derse, aynı silahı başına doğrultup ateşledi.
Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3'Ü DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç ile Erhan Derse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.