Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bilinen bir markaya ait kutulara konulduğu tespit edilen 100 bin adet sahte şampuan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Dilovası ilçesindeki bir fabrikada ünlü bir markaya ait kutulara kendi ürettikleri sahte şampuanın konulduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince fabrikaya düzenlenen operasyonda, bilinen markanın kutularına doldurulmuş ve ambalajlanmış halde 100 bin sahte şampuan ve 60 bin aynı markaya ait şampuan kutusu ele geçirdi. Aramalarda 70 bin de şampuan kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.