Bartın'dan Ukrayna'ya alçı yükü taşıdığı sırada Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında karaya oturan RAPID isimli kuru yük gemisi için satış süreci başlatıldı. Yaklaşık 10 aydır bulunduğu bölgede atıl durumda bekleyen gemi, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak.

Tanzanya bayraklı RAPID isimli kuru yük gemisi, 18 Eylül 2025 tarihinde Bartın'dan Ukrayna'ya doğru seyir halindeyken Kandıra ilçesine bağlı Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturdu. Olay sırasında gemide bulunan 6 Ukrayna ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 7 mürettebat, olumsuz hava koşulları, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle helikopter operasyonuyla güvenli şekilde tahliye edildi.

YÜKÜ TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından yürütülen çalışmalar kapsamında, vinç donanımlı başka bir gemi bölgeye sevk edildi. Gemide bulunan toplam 2 bin 135 ton alçı yükü tahliye edilerek RAPID'in yükü tamamen boşaltıldı. Buna rağmen gemi yaklaşık 10 aydır bulunduğu bölgede beklemeye devam etti.

LİMAN BAŞKANLIĞI SATIŞ İHALESİ DÜZENLEYECEK

Kefken Liman Başkanlığı tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, 1991 yapımı olan ve 81,07 metre uzunluğunda, 11,30 metre genişliğinde, 5,40 metre derinliğinde, 1574 GRT büyüklüğe sahip, IMO numarası 8919233 olan Tanzanya bayraklı RAPID isimli kuru yük gemisi mevcut haliyle bulunduğu yerde satışa sunulacak.

İlanda, 18 Eylül 2025 tarihinde sürüklenerek karaya oturan geminin, 14 Kasım 2025 tarihinden itibaren Kefken Adası mevkisinde demirli ve atıl durumda bulunduğu belirtilirken, satış işleminin 618 sayılı Limanlar Kanunu'nun 7'nci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

İHALE DOSYASI İÇİN 10 BİN TL ÖDENECEK

İhale şartnamesini almak isteyenlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi adına VakıfBank Emek Şubesi'ne "İhale Dosya Bedeli" açıklamasıyla 10 bin TL yatırmaları gerekiyor. Ödeme dekontunun ibraz edilmesi halinde şartname, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'ndan teslim alınabilecek.

MUHAMMEN BEDEL 7,4 MİLYON TL

İhale, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nın 2'nci kat toplantı salonunda Kefken Liman Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Gemi için belirlenen tahmini satış bedeli 7 milyon 411 bin 754 TL, geçici teminat tutarı ise 222 bin 353 lira 62 kuruş olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER AÇIKLANDI

İhaleye katılacak tüzel kişilerin; vergi numarası, iletişim ve adres bilgileri ile banka IBAN numarasını içeren yazılı beyanın yanı sıra ihale dosya bedeli ve geçici teminat dekontlarının asıllarını dosyaya eklemeleri gerekiyor.

Bunun yanında son bir yıl içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, noter onaylı imza sirküleri, vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisinin de başvuru dosyasında bulunması şart koşuldu. Hazırlanan evrakların 23 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'na elden teslim edilmesi gerekiyor.