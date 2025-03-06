Kocaeli'nin Darıca ilçesinde B.Y., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı G.G.'yi bacağından vurarak yaraladı.
Alınan bilgiye göre B.Y., aralarında alacak meselesi bulunduğu iddia edilen G.G.'nin Sırasöğütler Mahallesi 1664/3 Sokak'taki çalıştığı iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada B.Y., yanındaki tabancayı çekip G.G.'ye ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden G.G. yaralandı, B.Y. kaçtı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından G.G., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kayıplara karışan B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.