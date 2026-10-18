Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, meteorolojik veriler ile AFAD ve İSU’nun uyarılarını dikkate alarak Namazgah Barajı’ndan Sarısu Deresi’nin denize döküldüğü noktaya kadar uzanan bölgede su baskını tehlikesi bulunduğunu belirtti. Ölmez, risk altındaki bölgede yaşayan vatandaşların evlerini tahliye etmeleri gerektiğini bildirdi.

'TEDBİRLERİ GECİKMEDEN ALALIM'

Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Dere yatağına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın, tedbir amacıyla daha güvenli bölgelere geçmeleri, can ve mal güvenlikleri açısından hayati önem taşımaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz ve Zabıta Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla sahada çalışmalarına başlamıştır. Tahliye ve konaklama desteği sağlanacaktır. Vatandaşlarımız, belediyemize ait araçlarla gitmek istedikleri güvenli noktalara ulaştırılacak; konaklayacak yeri bulunmayan hemşehrilerimiz ise Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin misafirhanelerinde ve belediye tesislerinde misafir edilecektir. Önemle hatırlatıyoruz: Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alalım ve gerekli tedbirleri gecikmeden alalım.”