Kocaeli Turancı Dernekler Birliği tarafından düzenlenen Bayrak Yürüyüşü, Yahya Kaptan Grossmarket önünde başladı. Saat 14.00’te Türk bayraklarıyla bir araya gelen grup, sloganlar eşliğinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ne yürüdü. Yürüyüşün ardından burada basın açıklaması yapıldı.

“ÇERÇEVE YASASI İHANET YASASI”

Yürüyüş sırasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik küfürlü sloganların yanı sıra “Apo’nun kardeşi Bahçeli”, “Çerçeve yasası ihanet yasası”, “Bozkurtlar burada, hainler nerede”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları atıldı.

Çerçeve yasasına tepki gösteren bazı eylemcilerin sembolik olarak bir çerçeveyi kırdığı görüldü.

“ŞEHİTLİK VE GAZİLİK PAZARLIK KONUSU OLAMAZ”

Yürüyüşün ardından konuşan Turancı Dernekler Birliği Kurucu Onursal Başkanı Yunus Emre Budak, TBMM’de kabul edilen çerçeve yasasının şehitlik ve gazilik kavramlarının değerini zedelediğini savundu.

Budak, “Şehidimizin makamı da gazimizin şerefi de hiçbir siyasi hesabın, hiçbir pazarlığın, hiçbir düzenlemenin konusu dahi olamaz” dedi.

“BİZ KALLEŞE KARDEŞ DEMEYİZ”

Çerçeve yasasına yönelik eleştirilerini sürdüren Budak, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda hükümete ve siyasi aktörlere tepki gösterdi.

Budak, “Biz kalleşe kardeş demeyiz. Türk milletinin canına, malına, kutsal toprağına ve şanlı bayrağına göz diken hain topluluklar ile onların arkasındaki eli kanlı terör örgütlerinin karşısındayız” ifadelerini kullandı.

Budak ayrıca, Abdullah Öcalan’a yönelik “umut hakkı” tartışmalarına da tepki göstererek, “Bebek katiline umut hakkı dilenerek millî vicdanı yaralayan sözde milliyetçi, özde günahkârları da tanımadık, tanımıyoruz, asla tanımayacağız” diye konuştu.