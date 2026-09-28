Kartepe Uzunbey’de kurulması planlanan hurda demir-çelik üretim tesisi projesinin hukuki sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kocaeli Barosu ve Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarafından açılan ÇED iptal davası kapsamında, 1 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da proje alanında bilirkişi keşfi gerçekleştirilecek.

Keşif kapsamında proje alanı bilirkişi heyeti tarafından yerinde incelenecek. Kocaeli Akademik Odalar Birliği de keşifte yer alarak süreci takip edecek.

BROŞÜRLERLE YURTTAŞLARA BİLGİLENDİRME

KAOB üyeleri ve oda başkanları, bilirkişi keşfi öncesinde hazırlanan bilgilendirme broşürlerini Yahya Kaptan ve Kartepe Ulus pazarlarında yurttaşlarla buluşturdu.

Bilimsel ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan broşürlerde, planlanan tesisin çevre, halk sağlığı ve kent yaşamı üzerindeki olası etkilerine ilişkin bilgilere yer verildi.

KAOB’un çalışmayla, proje hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

“BİLİM VE KAMU YARARI DOĞRULTUSUNDA”

KAOB tarafından yapılan açıklamada, Uzunbey’deki proje ile ilgili çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, “Kocaeli’nin geleceği için bilim, kamu yararı ve ortak akıl doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.