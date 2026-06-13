Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşanan olay, yakınlarının eve gelmesiyle ortaya çıktı. Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan evde yaşayan Soner Ata’nın hareketsiz halde bulunduğunu gören aile üyeleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 44 yaşındaki Soner Ata’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde bulunan SMA hastası 12 yaşındaki N.E.A.’nın ise yaşam desteği aldığı cihazın elektrik bağlantısının kesildiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk tedavisinin ardından N.E.A., ileri tedavi için Kocaeli Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Yetkililer, çocuğun yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğunu ve tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Soner Ata’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Derince’deki Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Ata, Çınarlık Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Soner Ata’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Derince’deki Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Ata, Çınarlık Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

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