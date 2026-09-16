Kocaeli’nin Derince ilçesinde CHP’li Derince Belediyesi tarafından düzenlenen İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde bu yıl dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asılmaması nedeniyle AKP’lilerin tepki gösterdiği organizasyonda, bu yıl Erdoğan’ın posterinin asıldığı görüldü.

GEÇEN YIL TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Derince Belediyesi’nin düzenlediği İshakçılar Yağlı Güreşleri, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin organizasyon alanında yer almaması nedeniyle siyasi tartışmaya konu olmuştu. AKP’liler duruma tepki göstermişti. Bu yıl gerçekleştirilen 23. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında ise Erdoğan’ın posterinin asılması dikkat çekti. Güreş organizasyonuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Tahir Büyükakın da katıldı.

“FEDERASYONUN KURALLARINA GÖRE HAREKET EDİLMELİ”

Geçen yıl yaşanan poster tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, yağlı güreş organizasyonunun federasyon kuralları ve kontrolü altında gerçekleştirildiğini belirtti.

Gökçe, “Bu güreş müsabakaları federasyonun kuralları ve kontrolünde gerçekleşen bir organizasyon. Bundan dolayı da federasyonun kurallarına göre hareket edilmesi gerekiyor. Güreşte üst ligdeyiz. Tüm kentlerde geçerli olan kurallara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor” dedi.

“SADECE POSTER ÜZERİNDEN TARTIŞMA YARATMAK DOĞRU DEĞİL”

Organizasyonun binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Gökçe, poster üzerinden yürütülen tartışmanın etkinliğin emeğini gölgelememesi gerektiğini söyledi.

Gökçe, “Buradaki poster tartışmasını da çok gereksiz buluyorum. Gerçekleştirdiğimiz organizasyon binlerce vatandaşımızın katılımıyla oldu ve vatandaşlarımız bu etkinliklerimizden mutlu bir şekilde ayrıldı. Bu organizasyonda büyük bir emek var. Bu emeği görmezden gelip sadece poster üzerinden bir tartışma yaratmanın doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.