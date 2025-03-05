Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Saadet H.(67) ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan İ.M. idaresindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet H.’ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Saadet H. ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Saadet H., İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saadet H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.