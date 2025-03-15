Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre D-605 karayolu Kale mevkisinde seyir halinde olan E.A. idaresindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü E.A. ile arkasındaki ismi öğrenilemeyen kişi, motosikletten düştü.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde E.A.’nın yaşamını yitirdiğiği belirlendi. Yaralı yolcu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından E.A.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.