Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, ulaşımda aksamalara ve tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Aşırı yağışın ardından D-605 Karayolu’nun Akçakese mevkisinde yamaçtan kayan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.

EKİPLER ÇALIŞIRKEN İKİNCİ HEYELAN MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine bölgeye derhal jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapalı olan yolu yeniden trafiğe açmak amacıyla iş makineleri ve araçlarla çalışma başlattığı sırada aynı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle ikinci kez heyelan meydana geldi.

4 HAFRİYAT KAMYONU HASAR GÖRDÜ

Yamaçtan büyük bir hızla kayan toprak ve moloz yığını, bölgede temizlik çalışması yürüten Karayolları'na ait 4 hafriyat kamyonuna çarparak araçlarda maddi hasara yol açtı.

İkinci heyelanın ardından jandarma ekipleri karayolunda geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği tamamen durdurdu. Bölgede yeni bir toprak kayması riskine karşı çalışmalar tedbirli şekilde sürdürülürken, yolun temizlenerek yeniden ulaşıma açılması için müdahale devam ediyor.