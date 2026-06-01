Kavga, akşam saatlerinde Gölcük’e bağlı Hisareyn Merkez Mahallesi Kosova Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada C.Ş., F.Ş., F.Ş. ve İ.Ş. ateşli silahla yaralanırken; Y.Ş., E.Ş., F.Ş., C.Ş., G.Ş. ve Y.Ş. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada olayla bağlantılı kişilerin O.A. ve M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden O.A. yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.