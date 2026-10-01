Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi’nde gün içinde tehlikeli bir trafik kazası meydana geldi.

KAVŞAKTA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, H.N. idaresindeki 34 BT 3754 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 34 TV 1301 plakalı otomobil, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi ile Bağdat Caddesi’nin kesiştiği noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler H.N. ve M.Y. ile araçtaki 1 yolcu yaralandı. Olay yerinde ilk müdialeleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı kavşakta güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü sağladı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.