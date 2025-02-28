Kocaeli'nin İzmit ilçesinde A.Ö., sanayi sitesindeki cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan A.Ö.’nün hayati tehlikesi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre Sanayi Mahallesi, Sanayi Sitesi 1. Cadde üzerinde gekeb silah sesinin üzerine park halindeki 41 NN 942 plakalı otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan yapılan incelemede tabancayla başından vurularak ağır yaralandığı belirlenen A.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan A.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ GAZETECİYE ENGEL OLDU
Öte yandan, A.Ö.’nün ambulanstan indirilip sedye ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada görüntü almak isteyen gazeteciye, hastanenin güvenlik görevlisinin engel olduğu anlar kameraya yansıdı.