Kocaeli Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor. Öğrencilerin kampüs ve çevresindeki yurtlara yerleşmeye başladığı süreçte, Umuttepe Kampüsü’nde bulunan Samiha Ayverdi Kız Öğrenci Yurdu’ndaki sorunlar da gündeme geldi. Yurda yerleşen öğrencilerin aktardığına göre, bazı tadilat çalışmaları henüz tamamlanmadı. Yerleşimlerin devam ettiği yurtta öğrenciler, çalışmaların yanı sıra günlük yaşamlarını etkileyen çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.

KANTİNLER KAPALI

Öğrencilerin en çok dile getirdiği sorunlardan biri kantinlerin kapalı olması. Özellikle yurda yeni yerleşen öğrenciler, temel ihtiyaçlarını karşılamak için yurt dışındaki farklı noktalara yönelmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Öğrenciler, eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kantinlerin hizmete açılmasını istiyor.

YEMEKHANEYE ULAŞIM SORUNU

Yurtta kalan öğrencilerin gündeme getirdiği bir diğer konu ise yemekhaneye ulaşım. Kampüs ve yurt düzenine alışmaya çalışan öğrenciler, yemekhaneye erişimde güçlük yaşadıklarını aktardı.

Öğrenciler, yemekhaneye ulaşımın daha kolay ve erişilebilir hale getirilmesini talep ediyor.

ASANSÖRLERDE DE SORUN YAŞANIYOR

Yurt içerisinde kullanılan asansörler de öğrencilerin şikayetleri arasında yer aldı. Öğrencilerin aktardığı bilgilere göre asansörlerin kullanımında sorunlar yaşanıyor. Özellikle yerleşme sürecinde valiz ve eşyalarıyla katlara çıkmaya çalışan öğrenciler, asansörlerde yaşanan sorunlar nedeniyle güçlük çektiklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına bir gün kala yurda yerleşen öğrenciler; tadilat çalışmalarının tamamlanmasını, kapalı kantinlerin hizmete açılmasını, yemekhaneye ulaşımın kolaylaştırılmasını ve asansörlerde yaşanan sorunların giderilmesini istiyor.

Öğrenciler, yurtta yaşandığını belirttikleri sorunlara ilişkin yetkililerden açıklama ve çözüm sürecine dair bilgi bekliyor.