Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kıraathanede okey oyununda anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada S.C., kıraathane çalışanı Y.K.’yı tabancayla vurdu. S.C. kaçarken, Y.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Kavaklı Mahallesi, Yavuz Caddesi’ndeki bir kıraathanede ayrı masalarda ‘okey’ oynayan S.C. ile ismi öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında oyundaki anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ve kıraathane çalışanı Y.K.’nın da olaya dahil olmasıyla S.C. dışarı çıktı.

S.C. daha sonra, yanındaki tabancayı çıkartarak ateş etti. Y.K. yaralanırken, şüpheli S.C. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri S.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.