Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili’nde, kıyıya ölü yunus vurdu. Yunusun yüzgeç ve ağız bölgesinde delikler olduğu görüldü.
Alınan bilgiye göre Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili’nde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş hareketsiz halde bir yunusla karşılaştı.
Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan kontrollerde yunusun öldüğü tespit edildi.
Yunusun yüzgeç ve ağız bölgesinde delikler olduğu belirlenirken. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı