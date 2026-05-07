Kocaeli Valiliği, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı radikalbir karara imza atarak il genelindeki ormanlık alanlara girişleri yaklaşık altı ay boyunca kısıtladı.

"Orman Yangınları ile Mücadele Kurul Kararları" kapsamında alınan bu önlemlerle, 15 Mayıs – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında vatandaşların ormanlara girişi yasaklanırken, doğayı korumaya yönelik sıkı denetimlerin sinyali verildi.

BELİRLENEN ALANLARIN DIŞINDA PİKNİK YAPMAK YASAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ormanlık sahalarda mangal, semaver ve piknik tüpü gibi her türlü ateşli aktivite tamamen yasaklanırken; yangın çıkarma riski taşıyan dilek feneri, meşale ve havai fişek gibi malzemelerin ormana sokulmasına da izin verilmeyecek. Vatandaşlar sadece resmi olarak tescil edilmiş Orman Parkı, Tabiat Parkı ve belirlenmiş mesire alanlarında, denetim altında olmak kaydıyla piknik yapabilecekler. Ancak bu alanların dışında konaklama yapmak veya ATV, UTV gibi araçlarla belirlenmiş rotaların dışına çıkmak da yasak kapsamına alındı. Sportif faaliyetler veya eko-turizm etkinlikleri için ise Orman İşletme Müdürlüğü’nden önceden izin alınması şartı getirildi.

Valilik, orman yangınlarının en büyük nedenlerinden biri olan tarımsal faaliyetlere de dikkat çekerek, orman sınırına 4 kilometre mesafedeki alanlarda 24 saat boyunca anız, bağ, bahçe ve fındık altı temizliği gibi amaçlarla ateş yakılmasını tamamen yasakladı. Ormanların geleceğini korumayı hedefleyen bu kararlara uymayanlar hakkında taviz verilmeyeceği belirtilirken, kural ihlali yapan kişilere yönelik hem adli işlem başlatılacağı hem de ağır idari para cezalarının uygulanacağı vurgulandı.