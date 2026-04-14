Kaza, dün Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. M.M. idaresindeki 41 AVN 732 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı. Araç daha sonra park halindeki başka bir otomobile de çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.E., H.E. ve N.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, A.E., H.E. ve N.G. daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı hem bir aracın kamerasına hem de çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından iddiaya göre sürücü M.M.’nin çevredekilere uyuyakaldığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.