Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışın ardından Sekapark’taki kanalda dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Denize bağlanan kanalın bazı bölümlerinde köpük biriktiği görüldü. Köpüğün özellikle denize yakın kısımda yoğunlaştığı gözlendi.

EKİPLER BÖLGEDEN NUMUNE ALDI

Köpüğün neden oluştuğu henüz belirlenemezken, yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte kanaldaki köpüğün de azaldığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler kanalda inceleme yaparken, oluşan köpüğün kaynağının belirlenmesi amacıyla bölgeden numune aldı. Numunelerin incelenmesinin ardından köpüğün nedenine ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.