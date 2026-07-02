Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Çatışma anında caddeden geçen bir vatandaşın da kurşunların hedefi olduğu olay sonrası, bölgeden kaçan 4 şüpheli emniyet güçlerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

TARAFLAR BİRBİRİNE TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. E.K. ve S.K. tarafından tabancayla ateş açılması sonucu karşı gruptan Y.B. ve B.B. yaralandı. Çatışma sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, o esnada caddeden yürüyerek geçen M.K. isimli vatandaşa da isabet etti.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan B.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.