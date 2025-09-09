Kocaeli'’nin Gebze ilçesinde apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler, 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli’yi ölü buldu. Anne ve kızının vücutlarında kesici alet yaraları olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir apartmanda yaşayanlar, 3’üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla pencereden daireye girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, anne- kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili’nin, ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.