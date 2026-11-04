Kocaeli'nin Derince ilçesinde lüks bir otomobilden gelen otomatik acil durum çağrısı üzerine harekete geçen kurtarma ve güvenlik ekipleri, uçuruma yuvarlanıp alev alan aracın içinde tanınmış iş insanının cansız bedenine ulaştı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Derince ilçesine bağlı Taşköprü Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, güzergahta seyir halinde olan lüks otomobilin akıllı güvenlik sisteminden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaza ve acil durum bildirimi sinyali düştü. Gelen otomatik koordinat üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

ALEV ALAN OTOMOBİLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgeye ulaşan ekipler, aracın yoldan çıkarak ormanlık alandaki uçuruma yuvarlandığını ve alev aldığını tespit etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Kapıları kilitli halde bulunan otomobilde arama gerçekleştiren ekipler, iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedenini buldu.

5 SAAT SÜREN TİTİZ İNCELEME

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme timleri, sarp ormanlık alanda ve hurdaya dönen aracın etrafında yaklaşık 5 saat boyunca kapsamlı delil çalışması yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte kullanılamaz hale gelen lüks araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Zeynel Abidin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlk bulgular ve değerlendirmeler doğrultusunda; iş insanının direksiyon başındayken ani bir kalp krizi geçirdiği, kontrolden çıkan aracın bu nedenle uçuruma yuvarlanarak alev aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü tahkikatı devam ediyor.