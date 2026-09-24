Kocaeli Körfez’de yapılması planlanan sülfürik asit tesisi için düzenlenen ÇED toplantısında vatandaşların tepkisi salonu terk ettirdi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki toplantıda yükselen ıslık, düdük ve alkış sesleri üzerine şirket yetkilileri salondan ayrılırken, yurttaşlar toplantının yapılamadığının tutanak altına alınmasını istedi.

VATANDAŞLARDAN PROJEYE ISLIK VE DÜDÜKLÜ PROTESTO

Sülfürik asit tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında Halkın Katılım Toplantısı düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan toplantı, vatandaşların yoğun protestosuyla karşılaştı. Toplantının başlamasıyla birlikte salonda bulunan vatandaşlar, projeye ıslık, düdük ve alkışlarla tepki gösterdi. Protestoların sürmesi üzerine toplantı gerçekleştirilemedi.Şirket yetkilileri, salondaki tepkilerin devam etmesinin ardından toplantıyı sonlandırarak alandan ayrıldı.

ŞİRKET TUTANAK TUTMADAN SALONU TERK ETTİ

Şirket görevlilerinin herhangi bir tutanak tutmadan salondan ayrılması üzerine vatandaşlar, toplantının gerçekleştirilemediğinin kayıt altına alınmasını istedi.

Salonda bulunan yurttaşlar, şirket yetkililerinin toplantının yapılamadığına ilişkin tutanak düzenlemeden alandan ayrıldığını belirterek yaşananların resmi olarak kayıt altına alınması için girişimde bulundu.

“TOPLANTI BİZİM MÜCADELEMİZ SAYESİNDE YAPILAMADI”

Yaşananların ardından açıklama yapan Yeni Parti Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı, toplantının vatandaşların tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtti.

Fidancı, “Toplantı yapılamamıştır. Toplantıyı düzenleyen şirketin beceriksizliğinden dolayı değil, bizim mücadelemiz sayesinde. Bu şirket burada durduğu sürece protestoya devam edeceğiz. 2021 yılında pandemiyi bahane ettiniz. İzin vermeyeceğiz” dedi.

Yeni Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun da projenin daha önce gündeme geldiğini hatırlattı. Uygun, “2021 yılında da aynı şekilde buna giriştiniz. Bu fabrikanın burada kırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu halk her şeyi biliyor” ifadelerini kullandı.

AYNI PROJE 2021’DE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Körfez’de kurulması planlanan sülfürik asit tesisi projesi daha önce 2021 yılında da gündeme gelmişti. O dönemde düzenlenen ÇED Halkın Katılım Toplantısı da vatandaşların protestosu nedeniyle tamamlanamamıştı.

Yeni proje kapsamında yaklaşık 900 milyon liralık yatırım yapılması planlanıyor. Tesiste yıllık 200 bin ton sülfürik asit üretilmesi ve 65 bin 693 ton kükürt işlenmesi öngörülüyor.

Bugün düzenlenen toplantıda şirket yetkililerinin salondan ayrılmasının ardından vatandaşların, toplantının gerçekleştirilemediğinin tutanakla kayıt altına alınması yönündeki girişimi sürdü.