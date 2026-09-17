Kocaeli’de yıllardır süren trafik sorununa raylı sistem yatırımlarıyla çözüm aranıyor. Tahir Büyükakın öncülüğünde tramvay hatları genişletilirken, kentin ulaşımını rahatlatması hedeflenen Körfezray Metro Projesi’nde de çalışmalar hızla sürüyor.

TRAMVAY KARTEPE’YE UZANDI

Kocaeli’de yıllardır kullanılan Akçaray’ın güzergahı genişletildi. Kuruçeşme’den Alikahya Stadyumu’na uzanan hat Kartepe yönüne de uzatılırken, tramvay araçlarının kapasitesi de artırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre araçlar tek seferde yaklaşık 600 yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaştırıldı.

Kartepe hattının yanı sıra tramvay sisteminde peron ve altyapı çalışmaları da sürdürüldü. Büyükşehir Belediyesi, Akçaray’ın mevcut hatlarında işletme ve bakım çalışmalarının da devam edeceğini duyurdu.

METRODA 6 TBM ÇALIŞIYOR

Kentin kuzey-güney ulaşımını rahatlatması hedeflenen Körfezray Metro Projesi’nde ise çalışmalar yer altında devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen projede Seka Devlet Hastanesi sahasında 4, Derince Millet Bahçesi sahasında ise 2 olmak üzere toplam 6 tünel açma makinesi (TBM) görev yapıyor.

Tünel kazıları Seka Devlet Hastanesi, Seka Park, Kuruçeşme ve Derince istasyonları arasındaki güzergâhlarda sürdürülüyor.

YENİ YOLLARIN YANI SIRA RAYLI SİSTEM

Büyükakın, ulaşım yatırımlarını anlatırken artan yolculuk sayısına mevcut karayolu altyapısıyla karşılık vermenin mümkün olmayacağını belirterek raylı sistem yatırımlarına dikkat çekmişti. Büyükşehir Belediyesi de kentteki ulaşım talebini karşılamak amacıyla metro ve tramvay projelerini birlikte yürütüyor.

Kocaeli’de tramvay ağının genişletilmesi ve Körfezray Metro Projesi’nin ilerlemesiyle kent içi ulaşımda raylı sistemlerin ağırlığının artırılması hedefleniyor.