Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta öğle saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.A. isimli erkek, henüz belirlenemeyen bir nedenle boşandığı kadının evli olduğu M.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede tırmanması üzerine R.A., yanındaki tabancayı çekerek M.K.'ye peş peşe ateş etti.

APARTMANIN ÖNÜNDE CAN VERDİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan M.K., apartmanın önünde kanlar içinde yere yığıldı. Dehşet saçan R.A. ise olayın hemen ardından apartmanın içine girerek aynı tabancayla tetiği çekip intihara kalkıştı. Çevredekilerin silah sesleri üzerine durumu yetkililere bildirmesiyle adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan M.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı halde bulunan şüpheli R.A. ise ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden M.K.'nin cenazesi, olay yerindeki detaylı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.