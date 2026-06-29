Olay, öğle saatlerinde Sırasöğütler Mahallesi’nde meydana geldi.
Evde arkadaşları ile birlikte bulunan 18 yaşındaki Ece Naz Macit, tabancayla başından vuruldu.
Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç kız, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ece Naz Macit tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay sırasında evde bulunan 1’i 17 yaşında kız, diğer 2’si 19 yaşlarında erkek olmak üzere üç kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.