KOCAELİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KOCAELİ

İCRA DAİRESİNDEN

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ



DOSYA NO : 2019/23656 ESAS

ALACAKLI : GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Özden Özdemir(TBB No: 52102)

Mümindere Yolu Kılıç Apartmanı No:36 K.1 D.3 Sahrayıcedid Kadıköy / İSTANBUL

BORÇLU: SUADİYE PINAR GIDA YEMEK İNŞAAT AKARYAKIT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

Çepni Mah Balım Sok. Kapı No: 28 Daire No: Kartepe/Kocaeli

BORÇ MİKTARI : 45.823,72 TL.

Alacaklı ve borçlusu yukarıda belirtilen müdürlüğümüz dosyasında borçluya kıymet takdiri raporunun Tebligat Kanunu 28. Madde uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilan metni aşağıda belirtilmiştir. İş bu ilan metni gazetede ilan edildikten 15 (on beş) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. İhtaren tebliğ olunur. 13/05/2026

Taşınmaz Özellikleri

• Parsel üçgen şeklinde, düz arazi yapısındadır.

• Çok hisseli olan parsel üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış, bakımsız, eski durumda Üzerinde yaklaşık 130 m² alanlı, çiftlik evi tarzı bina bulunmaktadır. Binada diğer hissedar ikamet etmektedir.

• Geri kalan kısmında çeşitli meyve ağaçları, orman nitelikli ağaçlar bulunmaktadır.

• Hissedarlar arasında şifahi rızai taksim yapıldığı, borçlu hissedara ayrılan bölgenin bakımsız olduğu, orman nitelikli ağaçlık ve çalılık ile kaplı olduğu görülmüştür.

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda etraflıca arz edilen taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, emsallerin alım satım rayiçleri, inşa tarz ve nitelikleri, yüzölçümü, kent ve iş merkezlerine yakınlığı, değer takdirini etkileyen olumlu ve olumsuz yönleri ile günün ekonomik koşulları da dikkate alındığında,

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Şirinsulhiye Mahallesi, 105 ada, 1 Parsel sayılı ve “ Tarla” nitelikli taşınmazın;

- Tapu alanı: 9.194,52 m2,

- Taşınmazın 2025 yılı rayiç bedeli; 229,02 TL/m²

-16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmamaktadır.

- Parsel üzerinde yer alan binanın ekonomik ömrünü tamamlamış, bakımsız olması nedeni ile binaya değer takdir edilmemiştir.

Tarla değeri. 9.194,52 m² x 3.200 TL m² = 29.422.464 TL

Borçlunun 53560/245760 hisse değeri: 29.422.464 TL X (53560/245760) =

Taşınmazın 53560/245760 hisse Değeri: 6.412.220,00-TL (Altı milyon dört yüz on iki bin iki yüz yirmi)-TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.

