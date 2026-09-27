KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kocaeli ili İzmit İlçesi Çağırgan Mahallesi 136 ada 424-425 ve 426 nolu parsellerde Şerafettin EFE tarafından verilen 05/06/2026 tarih ve 25165438 kayıt nolu dilekçe gereği yapılan inceleme neticesinde; Çağırgan mahallesinde 3402 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği yapılan Güncelleme çalışmaları sırasında 136 ada 424-425 ve 426 numaralı parsellerin hatalı olarak sınırlandırıldığı, buna bağlı olarak yüzölçümlerinin sehven hatalı hesaplanarak askı ilanına alındığı tespit edildiğinden, kadastro teknik belgeleri ve paftasına uygun olarak oluşturulan ve parseller arasında yapılan doğru sınırlandırmaya göre Çağırgan Mahallesi 136 ada 424-425 ve 426 bu düzeltme sonucunda hesaplanan yeni yüzölçümlerinin aşağıdaki listede gösterildiği şekliyle, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca düzeltileceği, düzeltmenin kaldırılması yönünde tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemelerine hak sahiplerince dava açılabileceği, dava açılmadığı takdirde yüzölçümü düzeltme işlemlerinin listedeki gibi kesinleşeceği hususu, 7201 sayılı Kanun uyarınca hak sahiplerine tebliğ edilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamayan aşağıda adı geçen kayıt maliklerine ve kanuni mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Tapu Alan

(m2) Düzeltilmiş Alan

(m2) Adı Soyadı Hisse Oranı Kocaeli İzmit Çağırgan 136 424 868,74 1015,56 Kocaeli İzmit Çağırgan 136 425 864,21 805,52 Kocaeli İzmit Çağırgan 136 426 977,53 889,54 Şahizer ÖZEN: Ahmet kızı 1/6





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