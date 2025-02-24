Yangın, saat 17.30 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı İbnisina Mahallesi Erikli Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi.
İddiaya göre evde bulunan çocuklar, ateşle oynadığı sırada perdeyi tutuşturdu. O sırada durumu fark eden anne, çocuklarını evden çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada anne ve binada bulunanlar yanan eşyaları balkondan attı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını söndürdü.
Evde hasar meydana gelen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.