Olay, ilçenin Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak’ta meydana geldi.

Erdal K. sokak ortasında tartıştığı eşi E.K.’yı bıçakla yaraladı. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise başında beklemeye devam etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalleli, Erdal K.ye linç girişiminde bulundu.

Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı.

Ağır yaralanan E.K. ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdal K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.